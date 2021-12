Amerikaanse parlementariër poseert met geweren voor kerstkaart

Kerstfeest in Oslo eindigt in super­spread-event, vrees voor grote omikron-uit­braak

Een kerstfeest in de Noorse hoofdstad Oslo is uitgelopen op een zogeheten superspread-event. Zeker dertien aanwezigen raakten tijdens de festiviteiten besmet met de omikronvariant van het coronavirus. Experts vrezen dat het totaal aantal besmettingen richting de zestig zal kruipen. Volgens de gezondheidsautoriteiten waren de feestgangers allemaal volledig gevaccineerd. De Noorse regering neemt landelijke maatregelen om de verspreiding in te dammen.

4 december