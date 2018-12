Amerikaanse overleeft bosbrand en noemt dochtertje naar haar redder

Huber, die in zijn 20 jarige loopbaan als hulpverlener betrokken was bij twee bevallingen, voelt zich vereerd. Ook al was hij niet bij Anastasia's bevalling zelf. ,,Het was een dag met duizenden verschillende emoties, maar dit moment vergeet ik nooit meer.’’



50.000 Californiërs waren genoodzaakt huis en haard achter te laten. De door de wind opgejaagde vlammen legden ruim 600 vierkante kilometer in de as. 14.000 woningen werden verwoest en zeker 86 mensen kwamen om het leven. De branden gaan de boeken in als de ergste in Amerika ooit.



Ook Anastasia raakte haar woning kwijt. ,,Heel ons verleden is weg’’, verzucht ze. ,,Hoe het is als iedereen je bij naam kent, het leven in een klein plaatsje... weg!’’ Als haar kinderen om het verlies treuren, vertelt ze hen echter om dankbaar te zijn. ,,Wij hebben het gered. Wij allemaal. Spullen kun je vervangen, maar elkaar niet.’’