Amerikaanse overheid tot na Kerst zeker nog ‘dicht’

McConnell leidt de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Hij benadrukte dat de onderhandelingen met de Democratische partij over de financiering van de grensmuur met Mexico ondertussen doorgaan. ,,Alles kan gebeuren", zei hij. Maandag is een pro forma zitting van de Senaat, waarbij slechts enkele senatoren aanwezig hoeven te zijn. Mocht er een deal bereikt worden, kan daar op donderdag 27 december over gestemd worden. Het Congres en het Witte Huis bereikten vrijdag geen overeenstemming over een nieuwe staatsbegroting. De onderhandelingen over de nieuwe begroting lopen al een tijd stroef. President Donald Trump wil miljarden dollars vrijmaken voor de bouw van de grensmuur. De Democraten weigeren daarmee in te stemmen. Wegens de shutdown zijn honderdduizenden ambtenaren naar huis gestuurd en krijgen zij geen salaris. De stop op overheidsuitgaven geldt oa voor de ministeries van Binnenlandse Veiligheid, Justitie en Landbouw. Voor andere overheidsdiensten loopt nog een begroting tot eind september. De ‘shutdown’ betekent ook dat nationale parken moeten sluiten. Zo’n 800.000 ambtenaren worden niet meer betaald. Daarvan hoeven er ongeveer 380.000 niet op hun werk te verschijnen. Verder lezen na de foto

Shutdown zeldzaam, maar niet ongewoon

Het is niet voor het eerst dat tijdens het presidentschap van Trump geen tijdige oplossing wordt gevonden voor de begroting. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid ‘op slot’ ging was eerder dit jaar. In februari was sprake van een ‘shutdown’ van enkele uren, in januari duurde de situatie een paar dagen.



Ook onder het bewind van andere presidenten is een ‘shutdown’ voorgekomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2013 tijdens het presidentschap van Barack Obama. Toen hoefden honderdduizenden ambtenaren zo’n twee weken niet op hun werk te komen. Grootste sluiting vond plaats onder Bill Clinton in 1996. Ambtenaren moesten toen drie weken thuis zitten.