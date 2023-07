Amerikaanse militair die Noord-Koreaanse grens overstak zat eerder vast in Zuid-Korea

Een Amerikaanse militair zich in Noord-Koreaanse bevindt nadat hij de zwaarbewaakte grens tussen Zuid- en Noord-Korea was overgestoken, heeft eerder ongeveer twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis gezeten. Dat heeft een functionaris in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul tegen persbureau AFP gezegd.

De militair is door het Amerikaanse leger geïdentificeerd als Travis King, een soldaat tweede klasse die sinds 2021 in het leger zit. King ‘werd op 10 juli vrijgelaten nadat hij ongeveer twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis had gezeten op beschuldiging van mishandeling’, aldus de Zuid-Koreaanse functionaris. In Zuid-Korea zijn bijna dertigduizend Amerikaanse troepen gestationeerd.

De Amerikaanse soldaat liep dinsdag naar Noord-Korea. CBS News meldt dat de man onderweg terug was naar de Verenigde Staten, maar na de veiligheidscontrole op een luchthaven toch terug Zuid-Korea inging en zich bij de groep toeristen voegde.

Hij stak de grens over in Panmunjom, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse leger in Zuid-Korea. In dat grensdorp, dat geen inwoners meer heeft, sloten Noord- en Zuid-Korea in 1953 na drie jaar oorlog een wapenstilstand. Tegenwoordig is het een toeristische trekpleister die bekendstaat als Truce Village.

Op deze plek staken de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in 2018 symbolisch de grens over tijdens een ontmoeting. Kim deed een jaar later hetzelfde met de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Dat een Amerikaan, laat staan een militair, de grens met Noord-Korea via Zuid-Korea oversteekt, is zeer zeldzaam. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1982. De Verenigde Staten zeggen bezig te zijn het incident ‘op te lossen', aldus een verklaring.