Amerikaanse loterijwinnares krast twee keer raak: ‘Het was absolute waanzin’

Nederland­se pedojager lokt Belg in de val: ‘Is dit de string die je haar wilde laten aantrekken?’

Het Openbaar Ministerie in België heeft een onderzoek geopend naar een man uit Lommel nadat die door een Nederlandse pedojager in de val gelokt werd. In een video op YouTube is te zien hoe de Lommelaar toegeeft dat hij minderjarige meisjes ongepaste berichten stuurt, lingerie voor hen koopt en met hen afspreekt.

