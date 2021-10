Amerikaanse komt te dichtbij beer, wordt bijna aangevallen en krijgt gevangenisstraf

VIDEODe Amerikaanse Samantha Dehring (25) moet de gevangenis in omdat ze te dichtbij een beer kwam in Yellowstone National Park, waarna het dier dreigde aan te vallen. De bospolitie begon een klopjacht op de vrouw nadat een video van het incident de hele wereld over was gegaan.

Samantha Dehring is veroordeeld voor het opzettelijk benaderen en fotograferen van een wild dier binnen de grens van 100 yards (90 meter). De rechter uit de staat Wyoming heeft haar een gevangenisstraf van vier dagen opgelegd. Ook moet ze een boete van 1000 dollar betalen (ongeveer 865 euro), 1000 dollar doneren aan Yellowstone én is ze levenslang verbannen uit het park.

Dehrings acties zijn allemaal op video vastgelegd. In het filmpje is te zien dat ze probeert foto's te maken van een grizzlybeer met twee jongen terwijl de andere bezoekers angstig terugkeren naar hun auto's. De beer wil haar jongen beschermen en doet alsof ze de vrouw aanvalt, maar slaat uiteindelijk toch op de vlucht. Nadat de video ook bij de beheerders van Yellowstone terecht was gekomen, spoorden ze de vrouw op en klaagden ze haar aan.

Geen dierentuin

Het is in Yellowstone verboden om dichter dan 100 yards bij een beer te komen, een beer te voeden, of naar een beer toe te lopen om het beest te fotograferen. ,,Wilde dieren in Yellowstone National Park zijn, inderdaad, wild”, legt openbaar aanklager Bob Murray uit. ,,Het park is geen dierentuin waar dieren bekeken kunnen worden, terwijl je veilig achter een hek staat. Ze lopen vrij rond in hun natuurlijke habitat en wanneer ze zich bedreigd voelen, handelen ze daar ook naar.”

,,Het is ontzettend dom om een wilde grizzlybeer te benaderen”, aldus Murray. ,,Dehring mag van geluk spreken dat ze hier staat als beklaagde in een strafzaak en niet is geëindigd als toegetakelde toerist.”

Niet de eerste keer

Het populaire beschermde natuurgebied Yellowstone ontvangt jaarlijks miljoenen toeristen die zich willen laten verwonderen door de spectaculaire geisers en vele bijzondere diersoorten. Afgelopen augustus bezochten bijna een miljoen mensen het park dat een groot gebied omspant in de staten Wyoming, Idaho en Montana.

Om de natuur te beschermen zijn er veel regels waaraan toeristen zich moeten houden, maar er komen toch incidenten voor. In 2019 werd een negenjarig meisje nog de lucht in gesmeten door een bizon nadat ze te dichtbij was gekomen. Drie jaar daarvoor overleed een pasgeboren bizon door toedoen van een groepje toeristen nadat ze het dier hun auto in hadden gesleept omdat ze dachten dat het beest het koud had. Met beren gaat het niet zo vaak mis; sinds 1892 zijn er maar zestien dodelijke ongelukken met beren gemeld.

