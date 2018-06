Amerikaanse kleutertjes leren aangepast kinderliedje: 'Lockdown, lockdown, lock the door...'

Het was mama Georgy Cohen die het liedje getapet aan de muur in de toekomstige school van haar kind in Somerville zag hangen, toen ze er deze week een rondleiding kreeg. Met fleurige kleurtjes geschreven en vergezeld van cartoons stond er op het ritme van het liedje 'Twinkle, Twinkle, Little Star' een heel andere versie te lezen:

''Lockdown, lockdown, lock the door.

Shut the lights off, Say no more

Go behind the desk and hide

Wait until it's safe inside

Lockdown, lockdown it's all done

Now it's time to have some fun!"

,,Dit zou echt niet in het toekomstige klasje van mijn kleuter mogen hangen”, schreef de moeder op Twitter. ,,Ik vond het echt schokkend”, legt ze uit aan de Boston Globe. ,,Toen ik in de kleuterschool zat hadden we brandweeroefeningen. Zulke dreigingen hadden wij niet.”

Verantwoordelijkheid

De burgemeester van Somerville, Joseph Curtatone, en directrice Mary Skipper reageren tegenover The Huffington Post dat het lockdown-liedje 'het resultaat is van de wereld waarin we leven'. ,,Studenten in Somerville en over heel het land beseffen hoe onnatuurlijk dit is", klinkt het in een statement. ,,Maar het is een van onze belangrijkste rollen om er zeker van te zijn dat al onze leerlingen en al het personeel veilig en voorbereid is in het geval van een noodsituatie. Dit specifieke gedicht is een voorbeeld van hoe onze leerkrachten een rijmpje gebruiken om onze jongste scholieren kalm te helpen blijven en de cruciale stappen te doen herinneren bij een oefening of een echt noodgeval."

Quote Wat mij zo aangrijpt zijn de politieke en culturele factoren die ons tot deze trieste toestand hebben gebracht Georgy Cohen

Moeder Cohen benadrukt dat zij de kleuterschool nergens van beschuldigt. ,,De school doet wat ze moet doen en ik ben er blij om. Wat mij zo aangrijpt zijn de politieke en culturele factoren die ons tot deze trieste toestand hebben gebracht. Er moet echt gepraat worden over een wapenhervorming.” De tweet werd al meer dan 30.000 keer geretweet en lokt veel reacties uit. ,,Als je jezelf afvraagt of we echt in een dystopie leven, moet je je eens inbeelden dat 30 kindjes dit samen in koor zingen”, schrijft Rebecca Watson.

In Nederland ontstond deze week ophef nadat een school in Hoogeveen aankondigde op een 'school-shooting' te gaan oefenen.

Niet nieuw

In de Verenigde Staten is het gebruik van rijmpjes, jingles en cartoons voor gevaarlijke situaties daarentegen niet nieuw, benadrukken Amerikaanse media. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog doken verschillende Amerikaanse schoolkinderen elke dinsdagochtend om 10.30 uur onder hun schoolbanken, terwijl op de achtergrond sirenes afgingen. Daarna keken de kinderen naar een filmpje 'Duck and Cover', over hoe ze een nucleaire aanval moesten overleven. De ster van de video was 'Bert de schildpad'. De openings--jingle klonk zo: