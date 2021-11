Amerikaanse journalist vrijgelaten na veroordeling tot 11 jaar cel in Myanmar

updateDe Amerikaanse journalist Danny Fenster (37) heeft de gevangenis in Myanmar verlaten, kort nadat hij veroordeeld werd tot 11 jaar cel. Dat zeggen de voormalig Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Bill Richardson, en werkgever Sonny Swe. Hij zou nu in het vliegtuig zitten.

Fenster werd in mei dit jaar onderschept toen hij onderweg was naar het vliegveld in Yangon. Hij werd enkele dagen terug veroordeeld wegens ‘aansporing tot verzet tegen de junta en het overtreden van de immigratiewetgeving’. Sinds de coup van februari treedt het Myanmarese leger hard op tegen kritische pers die het geweld van de junta veroordelen. Meerdere journalisten zijn inmiddels opgepakt.

Lees ook Amerikaanse journalist in Myanmar krijgt gevangenisstraf van 11 jaar, mogelijk nog levenslang

Onderhandeld

Oud-ambassadeur Bill Richardson liet vandaag in een statement weten dat Fenster vrijgelaten was en aan hem is overhandigd. Fenster zou binnen anderhalve dag via Qatar naar de VS reizen. ,,Dit is de dag waarop je hoopt dat die komt als je dit werk doet”, zei Richardson. ,,We zijn zo dankbaar dat Danny eindelijk weer zijn geliefden kan zien, die al die tijd voor hem hebben gepleit, ondanks de immens kleine kansen.”

Richardson zei dat hij over de vrijlating van Fenster had onderhandeld tijdens een recent bezoek aan Myanmar, toen hij face to face vergaderingen had met generaal Min Aung Hlaing, de militaire leider die de gekozen regering van Aung San Suu Kyi in februari heeft afgezet.

Volledig scherm In deze foto, geleverd door het Richardson Center, poseert de Amerikaanse oud-ambassadeur Bill Richardson met journalist Danny Fenster in Naypyitaw, Myanmar, op maandag 15 november. © AP/The Richardson Center

Ook Sonny Swe, uitgever van het online tijdschrift Frontier Myanmar, waarvan Fenster hoofdredacteur was toen hij werd opgepakt, meldde dat Fenster is vrijgelaten. Een andere bron bij het tijdschrift bevestigde dit. Volgens Frontier Myanmar zit Fenster inmiddels in een vliegtuig. Waar buiten Myanmar deze vlucht precies heen gaat, vermeldde het nieuwsmedium niet.

De aanklacht tegen Fenster had overigens geen betrekking op zijn werk bij dit tijdschrift: die ging erom dat hij mogelijk zou schrijven voor het verbannen Myanmar Now, een kritische nieuwszender waarvoor hij ook eerder al gewerkt heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.