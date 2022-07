Amerikaanse Huis van Afgevaardigden neemt abortuswet met vooral symbolische waarde aan

De eerste wet, de Women’s Health Protection Act, legaliseert abortus in het hele land. De tweede wet biedt juridische bescherming aan vrouwen die de ene staat verlaten om in een andere staat een abortus te ondergaan.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de nieuwe wetgeving ook de Senaat zal passeren. Door de daar geldende regels zijn zestig van de honderd stemmen nodig om een dergelijk wetsvoorstel alleen al ter stemming te brengen. Dat betekent dat de Democratische senatoren, aannemende dat ze alle vijftig de door het Huis aangenomen wetten steunen, minstens tien Republikeinse stemmen nodig hebben om het überhaupt op de senaatsvloer te krijgen. Dat is nagenoeg uitgesloten.

Roe vs Wade

De nieuwe pro-abortuswet heeft dan ook voornamelijk een symbolische waarde. ,,Slechts drie weken geleden gooide het Hooggerechtshof een sloopkogel naar de grondrechten door Roe vs. Wade omver te werpen”, zei Huisvoorzitter Nancy Pelosi. ,,Daarom is onze pro-keuze, pro-vrouwen Democratische meerderheid vandaag resoluut.”

Na bijna 50 jaar kwam er vorige maand in de Verenigde Staten een einde aan het grondwettelijke recht op abortus. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de belangrijke uitspraak in de zaak Roe vs Wade verworpen. Door die zaak uit 1973 kregen vrouwen in heel de Verenigde Staten het recht op abortus. Dat het Hooggerechtshof die uitspraak onlangs nietig heeft verklaard, betekent dat vrouwen niet meer grondwettelijk het recht hebben om een abortus uit te laten voeren. Abortus is na deze uitspraak illegaal geworden in meerdere staten.