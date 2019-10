Amerikaanse en Russische astronauten bij uitvaart van eerste ruimtewandelaar

Collega-astronauten prezen Leonov om de beurt vanwege zijn rol binnen de ruimtevaart. ,,Een geweldige patriot heeft ons verlaten”, zei kosmonaut Sergej Krikaljov (61). De Amerikaan Thomas Stafford (89), die in 1975 tijdens de Koude Oorlog in de ruimte de hand schudde met Leonov, zei dat hij de Rus nooit zal vergeten.



De Russische kosmonaut Valentina Teresjkova (82) vindt ‘het moeilijk te accepteren dat we afscheid hebben moeten nemen’. Leonov werd eerder dit jaar nog geëerd in het ruimtestation ISS. De Rus overleed na een lang ziektebed. De Russische president Poetin noemde hem een ‘echte pionier en een heldhaftig persoon’.



Leonov maakte in 1965 de eerste ruimtewandeling ooit. Deze duurde twaalf minuten en wordt gezien als een doorbraak. In 1975 ging hij opnieuw de ruimte in. Toen was het de eerste keer dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie samen een ruimtemissie uitvoerden.