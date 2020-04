Amerikaanse crimineel wordt vrijgelaten door coronacrisis, pleegt dag later alweer een moord

De Amerikaan Joseph Williams (26) zat in Tampa (Florida) een celstraf uit voor drugsbezit. Om het risico op coronabesmettingen te beperken werd hij vorige maand vrijgelaten. ,,We willen ons personeel en de andere gedetineerden beschermen”, klonk het. Een dag later ging hij alweer de fout in.