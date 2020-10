Amerikaanse agent opgepakt na dood ongewapende zwarte man in Texas

Genève krijgt hoogste minimum­loon ter wereld

30 september Het Zwitserse kanton Genève voert eind volgende maand een minimumloon in van 23 Zwitserse frank per uur (21,30 euro). Dat betekent bij een 42-urige werkweek maar liefst 4182 Zwitserse frank bruto (3964,57 euro) per maand. Dat is niet alleen het hoogste minimumloon in Zwitserland maar zelfs wereldwijd, melden media in de bondsstaat.