Amerikaans topmodel komt uit als transgender

Het Amerikaanse model Teddy Quinlivan komt uit de kast als transgender. De 23-jarige Quinlivan, die de afgelopen dagen op de New York Fashion Week meeliep in shows van ontwerpers Diane von Furstenberg, Carolina Herrera en Jeremy Scott, voltooide op haar zestiende haar transitie van man naar vrouw. In een interview met CNN vertelt zij hoe ze haar transseksuele identiteit jaren lang geheim hield.

,,Ik heb mij altijd voorgedaan als iemand die zich identificeert met het geslacht waarin ze geboren is'', zegt het model in het interview. ,,Ik had geluk met mijn uiterlijk en geen baard in de keel. Dat voordeel gaf mij zelfvertrouwen op straat, in de liefde en in een industrie waar iedereen ervan uitging dat ik een 'normaal' meisje was.''

Dat Quinlivan hier nu toch over praat, heeft naar haar eigen zeggen te maken met het politieke klimaat in de Verenigde Staten en het steeds luider klinkende conservatieve gedachtegoed sinds Trump president is. ,,Wat persoonlijk is, is ook politiek. Ik was al klaar om mij hierover uit te spreken, maar recente gebeurtenissen maken het veel dringender.'' Hoewel ze verwacht dat haar onthulling van invloed zal zijn op haar carrière, hoopt het model dat ze een voorbeeld voor anderen in haar situatie kan zijn.