Amerikaans stel weet dat baby zal sterven na geboorte, maar abortus wordt geweigerd

Deborah en Lee Dorbert verwachten binnen enkele weken hun tweede kind. Ze weten nu al dat ze kort na de geboorte er alweer afscheid van moeten nemen. Hun kind lijdt aan het syndroom van Potter. Dat is een zeldzame aangeboren afwijking waarbij een ongeboren kind ernstig misvormde nieren heeft. Daardoor heeft het kind nierfalen, maar wordt er ook geen vruchtwater aangemaakt. Als het geen voeding krijgt, kunnen de longen zich niet ontwikkelen en kan het kind niet ademen, zodat het binnen enkele minuten of uren na de geboorte zal overlijden.

Ondanks de diagnose kunnen de artsen kunnen geen abortus plegen vanwege een wet in Florida die sinds vorig jaar abortus verbiedt bij zwangerschappen vanaf 15 weken. Uitzondering is mogelijk ‘als twee artsen schriftelijk verklaren dat de foetus heeft een fatale foetale afwijking en niet levensvatbaar is’.

Onbegrijpelijk

Tot hun verbijstering kregen ze van de artsen te horen dat de zwangerschap pas na de 37ste week mag worden afgebroken. Juristen stelden dat na bestudering van de nieuwe anti-abortuswet in Florida. De ouders vinden dat besluit ‘onbegrijpelijk'. ,,Het maakt me boos dat politici beslissen wat het beste is voor mijn gezondheid”, vertelde Deborah Dorbert aan de Washington Post .

Het echtpaar is een van de slachtoffers van de nieuwe abortuswetgeving. In steeds meer conservatieve Amerikaanse staten worden strenge anti-abortuswetten aangenomen, nadat het Hooggerechtshof in juni het landelijke recht op zwangerschapsafbreking, dat in 1973 was vastgelegd, nietig had verklaard.