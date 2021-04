Amerikaans schip vuurt waarschuwingsschoten af op Iraanse boten

Het incident komt op het moment dat in Wenen onderhandelingen gaande zijn over het Iraanse nucleaire programma. Naast Iran zitten de EU, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan tafel. De VS, die in 2018 uit het internationaal atoomakkoord van 2015 stapten en Iran weer sancties oplegden, zijn wel aanwezig in Wenen, maar niet direct betrokken bij de gesprekken die sinds begin deze maand worden gehouden. Doel van de gesprekken is dat zowel Iran als de VS het akkoord weer gaan naleven.