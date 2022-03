Amerikaans Navo-vliegtuig neergestort in Noorwegen, lot bemanning onduidelijk

Zelenski richt zich tot Russische huurlingen: ‘Een lang leven is beter dan geld’

In zijn dagelijkse toespraak heeft Volodimir Zelenski de Russische strijdkrachten gewaarschuwd. ,,Wij zijn nu anders dan in 2014", zei de Oekraïense president in de nacht van donderdag op vrijdag in een video op Facebook over de annexatie van de Krim die destijds ‘zonder slag of stoot’ verliep.

18 maart