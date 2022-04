Amerikaan vindt kunst bij oud vuil, is mogelijk miljoenen dollars waard

Een aannemer vond in 2017 honderden stukken, ingepakt en onder het stof bij een boerderij in de plaats Watertown. Na onderzoek bleek dat de schilderijen en tekeningen zijn gemaakt door Francis Hines, een in 2016 overleden Amerikaanse kunstenaar die bekendstond als New York’s Wrapper. Hines vergaarde voornamelijk bekendheid vanwege zijn wrapping art, kunst maken door gebouwen en objecten in te pakken. Zijn meest beroemde werk is het inpakken van The Washington Square Arch in New York in 1980.