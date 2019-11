Amerikaan ligt drie jaar dood in eigen appartement

White leefde sinds zijn scheiding alleen, had nauwelijks contact met zijn volwassen kinderen en was vaak voor zijn werk in het buitenland. Volgens zijn moeder, Doris Stevens, die in New York woont, had ze tot drie jaar geleden regelmatig contact met haar zoon, tot hij plots stopte met bellen. De vrouw zegt de verdwijning van haar zoon herhaaldelijk bij verschillende politiebureaus te hebben gemeld, maar daarbij werd ze naar eigen zeggen telkens weg gestuurd. ,,Mijn grootste vraag is hoe het in godsnaam mogelijk is dat mijn zoon jarenlang dood in zijn appartement gelegen heeft, zonder dat iemand iets gemerkt heeft”, zegt ze tegen lokale media. ,,Al die jaren en tijdens de feestdagen leed ik omdat niemand me wilde helpen hem terug te vinden. Ik wil antwoorden.”