Amerikaan grootste plasticvervuiler ter wereld: 130 kilo per jaar

Uit het onderzoek, dat woensdag aan de Amerikaanse regering werd gepresenteerd, blijkt dat de Verenigde Staten in 2016 zo’n 42 miljoen ton plastic afval produceerden. Dat is meer dan twee keer zoveel als China en meer dan alle landen van de Europese Unie bij elkaar opgeteld, stellen de wetenschappers.

Hoofdonderzoeker Margaret Spring stelt dat plastic, ooit een ‘wonderuitvinding’, momenteel ‘schijnbaar overal waar we kijken’ tot een stortvloed aan afval leidt. Dat zorgt naast een milieucrisis volgens Spring ook voor een sociale crisis, omdat veel gemeenschappen in het binnenland en aan de kust worden getroffen door vervuilde rivieren, meren en stranden.

De onderzoekers stellen dat elke minuut het equivalent van een vuilniswagen vol plastic in de oceaan wordt geleegd. Als de wereld in dit tempo doorgaat, wordt er in 2030 jaarlijks 53 miljoen ton plastic in de oceaan gedumpt. Dat is zo’n beetje de helft van het gewicht van alle vis die elk jaar uit de oceaan wordt gevist.