Amerikaan gepakt voor plannen terreuraanval op moskee in Florida

In Waddenzee gevonden orka Morgan is zwanger

20:30 Orka Morgan is zwanger. Dat laat het op Tenerife gevestigde dierenpark Loro Parque weten. De orka werd ruim zeven jaar geleden halfdood aangetroffen in de Waddenzee. Morgan werd daarna inzet van een jarenlange strijd: terugzetten in zee of in een pretpark onderbrengen.