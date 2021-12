Amerikaan gaat slangenplaag te lijf met rook, maar brandt per ongeluk eigen huis af

Een huiseigenaar in de Amerikaanse staat Maryland heeft per ongeluk zijn eigen huis afgebrand, nadat een poging om een slangenplaag aan te pakken mislukte.

De huiseigenaar had gehoopt de slangen in het huis met rook weg te kunnen jagen. De brand, die op 23 november plaatsvond, werd dan ook niet met opzet gesticht. Dit benadrukt de hoofdwoordvoerder van Montgomery County Brandweer en Reddingsdienst Pete Piringer in een bericht op Twitter.

Lees ook PREMIUM Nederlands zeldzaamste slang laat zich vrijwel nooit zien

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het afgebrande huis. © Montgomery County Fire Department

Het vuur in het huis aan Big Woods Road is ontstaan in de kelder, waar de huiseigenaar kleine brandjes zou hebben aangestoken in metalen containers. Hierop verspreidde het vuur zich door het hele huis. De schade aan de woning zou meer dan 1 miljoen Amerikaanse dollar (bijna 900.000 euro) bedragen.

Levende slang

‘De kolen die de bewoner gebruikte, stonden te dicht bij brandbare stoffen’, aldus Piringer. Niemand was in de woning ten tijde van de brand en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer zegt niet te weten óf en hoeveel slangen de brand overleefd hebben. Volgens de woordvoerder gaat het om ‘heel veel zwarte slangen’.

Lees verder onder de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er is na het incident één stuk slangenhuid en één levende slang gevonden. De levende slang kwam uit de fundering van het huis geglibberd. Deze slang werd door de brandweerlieden gevangen en is vervolgens in een nabij gelegen stuk bos vrijgelaten. Het zou vrij normaal zijn om in het gebied slangen in de kelders van huizen te vinden, waar de beesten vaak schuilen tegen de kou. Maar om een plaag te verjagen kun je dus beter zelf geen kleine brandjes aansteken.

,,Dat is een techniek die mij onbekend is”, vertelt natuurbioloog Dan Rauch aan NBC News. ,,Ik zou mensen zeker aanraden om een slangenplaag op een andere manier aan te pakken. Bel vooral eerst met een professional.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: