Amerika wil in gesprek met Noord-Korea

Volgens Sung Kim hebben de VS duidelijk gemaakt geen vijandige bedoelingen te hebben, zei hij na afloop van een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse vertegenwoordiger Noh Kyu-duk voor vredes- en veiligheidszaken op het Koreaanse schiereiland. De Verenigde Staten hopen te blijven samenwerken met Zuid-Korea bij het zoeken van ideeën en initiatieven, waaronder de verklaring van het einde van de oorlog tussen beide Korea’s, aldus Sung Kim.

Vorige week veroordeelden de VS Noord-Korea voor het afvuren van een ballistische raket vanuit een onderzeeër. De laatste lancering volgt op een reeks tests in september van wapens met kernkoppen zouden kunnen worden afgevuurd op Zuid-Korea en Japan. Sung Kim sprak met zijn zuidelijke tegenhanger Noh Kyu-duk na een ontmoeting met hun Japanse tegenhanger in Washington.