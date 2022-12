Amerika maakt zich op voor koudste kerst in bijna 40 jaar

In Nederland is het extreem zacht voor de tijd van het jaar, maar in de Verenigde Staten maken ze zich op voor een van de koudste kerstdagen ooit. Grote delen van het land krijgen te maken met een heftige uitbraak van arctische kou.

IJskoud is de lucht die de komende dagen vanuit de binnenlanden van Canada richting het oosten en zuiden van de VS stroomt. Zelfs in Florida wordt vrieskou verwacht. ,,We verwachten dat de temperatuur op veel plaatsen extreem gaat zakken, er zullen ongetwijfeld records worden gebroken. De verwachting is de koudste kerst in bijna 40 jaar. Voor een deel van de inwoners kan het levensbedreigend zijn en is het al risicovol om langer dan vijf minuten buiten te zijn. De kerstvakantie begint ijs- en ijskoud’’, aldus weerman Zack Taylor van de Amerikaanse National Weather Service (NWS). De winterstorm kan een flink deel van het (openbaar) vervoer plat leggen.

De schommelingen in temperatuur zullen volgens weer.nl enorm zijn. Ligt het kwik het ene moment nog boven nul, het andere moment begint het te sneeuwen, waarna het kwik in korte tijd tot onder -20 graden daalt. Op heel veel plaatsen brengt de kou sneeuw met zich mee. Het meeste lijkt rondom de Grote Meren in het noorden van de VS te vallen, lokaal meer dan een halve meter.

Temperatuur tot -29

Thermometers in delen van de staat Montana, in het noorden van de VS, kunnen vandaag al waarden tot -29 graden aangeven, aldus de NWS. Ook in de staten Washington, Wyoming en North- en South Dakota kan het ijskoud worden.

In combinatie met windstoten tot zo’n 96 kilometer per uur kan de gevoelstemperatuur in regio’s als Great Basin, de Rockies en de Great Plains uitkomen op -40 graden. ,,Deze mate van kou kan levensbedreigend zijn en leiden tot bevriezing van de blootgestelde huid in minder dan tien minuten”, aldus de NWS.

In Idaho en delen van Montana en Wyoming kan volgens de NWS ook meer dan 30 centimeter sneeuw vallen. In de zuidelijke staten kan het regenen en onweren, en keldert het kwik ook flink. Het wordt hier niet zo koud als in het noorden van de VS, maar met een gevoelstemperatuur van -1 door de straffe wind zijn de omstandigheden ook winters te noemen.

Vanwege de weersomstandigheden wordt er door de NWS afgeraden om komende dagen de weg op te gaan. ,,Vrijdag lijkt geen goede dag te worden om in het Midden-Westen te reizen”, zegt meteoroloog Greg Carbin. Luchthavens van Chicago tot St. Louis kunnen donderdag al hinder ondervinden van de weersomstandigheden.

Zo snel als de kou komt, verdwijnt hij in de dagen na kerst ook weer. Al is dat in het noorden van de VS maar voor even, want daar staat voor later volgende week een tweede golf met arctische kou op het programma.

Het weer in Europa is tijdens de kerstperiode een stuk minder spectaculair. Van winterweer is geen sprake. Met regen, wind en relatief hoge temperaturen tussen 8 en 12 graden lijkt het meer op herfst. Ook tijdens de kerstdagen is het vrij zacht. Vanaf maandag draait de wind naar west tot noordwest en stroomt koudere lucht het land binnen.

Volledig scherm Het oosten en zuiden van de VS maken zich op voor extreem lage temperaturen, storm en sneeuw. © Getty Images