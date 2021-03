Ambassadeur verklaart vaccinatiewonder in Israël: ‘Wij geven Pfizer big data over mensen’

Met verbazing aanschouwt de wereld het Israëlische vaccinatiewonder. Waar Nederland nog druk bezig is met het prikken van 80-plussers, heeft Israël bijna 90 procent van alle vijftigplussers gevaccineerd. Ook veel jongere mensen zijn al ingeënt tegen het coronavirus. Mobiele vaccinatieteams staan in het weekend in drukbezochte natuurparken om iedereen die wil te prikken. Onder het motto ‘a shot with a shot’ worden jongeren in bars in Tel Aviv verleid met een gratis drankje bij hun vaccin.