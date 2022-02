Ambassade Kiev: Nederlanders moeten zich voorbereiden op vertrek

Dat blijkt uit een uitgebreide mail die het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond naar Nederlanders in Oekraïne heeft gestuurd, en is ingezien door de podcast BNR Perestrojkast. ,,Wij adviseren u nu al goed na te denken of uw verblijf in Oekraïne echt noodzakelijk is”, schrijft de ambassade.



In de mail gaat het onder meer over een mogelijke black-out, die kan ontstaan bij zowel een fysieke als digitale aanval op Oekraïne. ,,Het kan zijn dat er op enig moment onverwacht geen communicatie meer mogelijk is via bijv. telefoon of internet.’’