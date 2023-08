Amazonelanden kondigen op top in Brazilië alliantie tegen ontbossing aan

Aanval op Russische marineba­sis: schip fors beschadigd na voltreffer zeedrone

Een Russisch marineschip is afgelopen nacht geraakt en zwaar beschadigd door een zeedrone. De Olenegorski Gornyak maakte slagzij en is met sleepboten naar de kade van de Russische havenstad Novorossiejsk gebracht. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.