Alsnog volledige gratie voor man die 26 jaar onschuldig in cel zat

Dontae Sharpe heeft vannacht dan eindelijk ‘een volledige gratie’ gekregen. De Amerikaan zat 26 jaar in de cel voor een misdaad die hij niet had begaan.

Dontae Sharpe (46), uit de stad Charlotte, werd in augustus 2019 al vrijgelaten uit de plaatselijke gevangenis. Hij zat daar wegens ‘moord met voorbedachten rade’. Het slachtoffer was een blanke drugsdealer uit de betere kringen. De arrestatie - Sharpe was toen 19 - bleek grotendeels gebaseerd op de getuigenis van een meisje van 15 dat twee weken later al toegaf dat ze had gelogen. Diverse pogingen van Sharpes advocaten om het bewijsmateriaal nog eens tegen het licht te houden hadden geen resultaat. Pas na 26 jaar gaf justitie toe dat er een groot onrecht was begaan. ,, Ik heb het nog steeds niet verwerkt”, zei Sharpe, vannacht, zichtbaar geëmotioneerd, in een interview met verslaggevers van de lokale krant Charlotte Observer.

Sinds zijn vrijspraak heeft hij - samen met vrienden en steuncomités - alles in het werk gesteld om van de gouverneur een volledige gratie te krijgen. Volgens Sharpe had zijn moeder al haar spaargeld uitgegeven om te proberen zijn onschuld te bewijzen. Tijdens zijn gevangenschap weigerde hij verschillende keren ‘schuldig-verklaringen’ in ruil voor strafvermindering. ,,Het systeem in North Carolina zei hem keer op keer dat als hij maar ‘ja’ zou zeggen tegen iets wat hij niet had gedaan, de staat wel zou overwegen om hem eruit te laten”, vertelde een vriend, dominee William Barber II. ,,Ik ben zo blij dat Dontae naar de lessen van zijn moeder heeft geluisterd - zeg nooit dat je iets hebt gedaan als je het niet hebt gedaan.”

De zaak Sharp werd ook bekend vanwege een indrukwekkende documentaire 'Final Appeal'.

Gouverneur Cooper zei vannacht dat hij alle stukken nog eens zorgvuldig had bekeken waarop hij Sharpe inderdaad een volledige gratie verleende. ,,De heer Sharpe en anderen die ten onrechte zijn veroordeeld, verdienen het om zulk onrecht volledig en publiekelijk erkend te krijgen”, aldus Cooper.

Schadeclaim

Dontae Sharpe komt door deze uitspraak in aanmerking om een ​​schadeclaim in te dienen tegen de staat North Carolina. Hij zou gezien de lengte van zijn opsluiting in aanmerking komen voor een bedrag van ruim 650.000 euro. Sharpe tegen de lokale krant: ,,Mijn vrijheid is nog niet compleet. Weet dat ons systeem corrupt is en veranderd moet worden... Ik ben dankbaar dat ik het mijne heb en dankbaar dat andere jongens de hunne zullen krijgen. Nu de naam van mijn familie is gezuiverd, valt er een last van mijn schouders.”

Volgens de National Registry of Exoneerations zijn sinds 1989 meer dan 2.887 mensen vrijgesproken die onterecht in de cel belandden. Uitgerekend is dat al die justitiële dwalingen in de Verenigde Staten neerkomen op bijna 25.000 jaar onrechte gevangenisstraf.