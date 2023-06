Als vier keer het codewoord ‘wonder’ klinkt, stijgt gejuich op in Colombiaanse jungle

kinderen gevondenColombia is in de ban van een dubbel wonder. Lesly (13), Soleiny (9), Tien (4) en Cristin (1) overleefden een vliegtuigcrash en een eenzame dwaaltocht van veertig dagen in de jungle. Het licht van hoop doofde nooit. Hoe vier inheemse kinderen het land verenigen in vreugde.

,,Wonder, wonder, wonder, wonder!’’ Als deze verlossende woorden door de Colombiaanse legerradio klinken, stijgt een oorverdovend gejuich op in de jungle. Het is het afgesproken codewoord - voor elk kind één - als de militairen de vier vermiste kinderen zouden hebben gevonden. De boodschap waar heel Colombia al veertig dagen op wachtte en hoopte, zorgt nu voor een nationale vreugde-uitbarsting.

Het lot van Lesly Mucutuy (13), haar broertjes Soleiny (9) en Tien Noriel (4) en zusje Cristin (1 jaar) was sinds 1 mei ongewis. Die dag stapten ze in het Amazonedorp Araracuara aan boord van een Cessna 206, samen met een inheemse leider en de piloot.

De plaats van bestemming, San José del Guaviare, bereikten ze nooit. De piloot meldde motorproblemen. Het contact werd verbroken en het vliegtuig verdween van de radar. Pas na twee weken bereikten reddingswerkers het vliegtuigwrak. Ze vonden de lichamen van de drie omgekomen volwassenen. Van de kinderen ontbrak ieder spoor. Die hadden het wrak met hun overleden moeder achtergelaten en dwaalden sindsdien rond in het Amazonewoud.

Volledig scherm Een van de vier Colombiaanse kinderen die na veertig dagen zijn gevonden, wordt in Bogotá uit het vliegtuig gedragen. © AFP

Volledig scherm Het wrak van de Cessna 206 dat zich verticaal in de grond heeft geboord. © via REUTERS

Het leger zette een grote zoekactie op touw onder de veelzeggende naam Operatie Hoop (Esperanza). Zo’n 120 commando’s en 73 leden van inheemse groepen speurden onder moeilijke omstandigheden in de ondoordringbare jungle naar de kinderen. Ze kamden met speurhonden een gebied met een omtrek van 4 à 5 kilometer uit tussen Guaviare en Caquetá. Het zicht werd bemoeilijkt door slecht weer, mist en de dichte bebossing.

Op de vlucht voor de Farc

Ook Manuel Ranoque zocht mee naar zijn twee zonen en stiefdochters. Hij had ze sinds begin april niet meer gezien. Hij ontvluchtte halsoverkop het huis vanwege bedreigingen van de guerillabeweging Farc. Zijn vrouw en kinderen waren met het vliegtuig naar hem onderweg. Ze zouden na een tussenstop herenigd worden in Villavicencio.

Volledig scherm Vader Manuel Ranoque begeleidde zijn kinderen naar Bogotá. © AFP

Ranoque wilde zelf meezoeken, omdat hij het gebied goed kent. Vliegtuigen schoten vuurpijlen af om de zoekteams op de grond beter zicht te geven. Het leger dropte met helikopters voedselpakketten en folders met instructies. ,,Daarmee verspreidden we ook hoop’’, zegt legercommandant Pedro Sanchez. ,,We hebben alles gedaan wat nodig was om het onmogelijke mogelijk te maken.’’

Alle doemscenario’s passeerden de revue. Ook de mogelijkheid dat de kinderen door rebellen zouden worden vastgehouden. Maar het dichtstbijzijnde kamp dat gevonden werd, was al lange tijd verlaten.

Verkeerde tweet

Er was verwarring toen president Gustavo Petro op 17 mei twitterde dat de kinderen levend waren gevonden. Dat bleek niet te kloppen. Toch werd de hoop nooit opgegeven. Sporen duidden erop dat de kinderen nog in leven waren: kledingstukken, schoenen, een schaartje, babyflesje, luier en een schuilplaats gemaakt van takken.

Volledig scherm Militairen en inheemse mensen zochten eensgezind naar de vermiste kinderen. © ANP / EPA

Ook de familie geloofde heilig dat de kinderen in de jungle konden overleven. Lesly, Soleiny, Tien en Cristin behoren tot de Witoto (Huiototo), een inheems volk in het zuidoosten van Colombia. Ze weten dat Lesly zich over haar jongere broertjes en zusje zal ontfermen. ,,Ze weet hoe het is om in het bos te leven en kan hutten bouwen’', vertelde hun tante. ,,Ook weet ze welke vruchten ze kunnen eten. Ik voel dat ze leven, ze is sterk en wild. Ze houdt de rest in leven.’'

Boodschap van oma

Dat de kinderen bleven rondlopen, bemoeilijkte de zoektocht. Daarom sprak hun oma Fátima Valencia een boodschap in de inheemse taal in. Haar stem die klonk uit de luidsprekers doorbrak de stilte van de jungle. Ze drukte haar kleinkinderen op het hart niet te gaan ronddwalen, maar op één plek te blijven zodat ze gevonden konden worden.

Volledig scherm De vier kinderen zijn ondervoed, maar maken het redelijk. © via REUTERS

Vrijdagmiddag vijf uur (lokale tijd) werd oma Fátima gebeld door de politie. De inspecteur heeft zojuist van de militairen uit de jungle gehoord dat haar kleinkinderen zijn gevonden. Ze is te emotioneel om zich in woorden uit te drukken.

Insectenbeten

De kinderen, baby Cristin is inmiddels 1 geworden, zijn gevonden op zo’n 5 kilometer van de plek waar het vliegtuigje neerstortte. Ze zijn verzwakt, ondervoed, uitgedroogd en zitten onder insectenbeten, maar ze leven. Met een helikopter zijn ze overgebracht naar San José del Guaviare, waar ze eerste hulp van artsen hebben gekregen. Daarna zijn ze onder medische begeleiding met een legervliegtuig naar Bogotá gevlogen, samen met hun vader en opa. Ze verblijven nu in een militair ziekenhuis.

President Porte zegt dat de geslaagde reddingsactie het resultaat is van een een unieke samenwerking tussen het leger en de inheemse bevolking. En bovenal van de moed van de vier kinderen. ,,Ze waren alleen, ze hebben het zelf gered’’, aldus Porte. ,,Het is een voorbeeld van extreem overleven dat de geschiedenis in zal gaan. Ze zijn kinderen van de jungle, nu zijn ze kinderen van Colombia.’’

Volledig scherm Bij aankomst in Bogotá zijn ook vertegenwoordigers van de inheemse bevolking © AP

Volledig scherm Heel Colombia leefde mee met de zoektocht naar de vier kinderen © via REUTERS

