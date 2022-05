Alles wat je wil weten over Tirana: de stad is niet mooi, maar rommelig, wild en vol leven

Ga maar eens kijken op het Skanderbegplein in het midden van de stad. Daar, in en om die grote, open ruimte komt van alles bij elkaar. Het standbeeld van Skanderbeg op zijn paard, natuurlijk, de nationale held die in de vijftiende eeuw de strijd aanging met de Ottomanen. In zijn buurt wappert altijd wel die prachtige vlag van de Albanezen, bloedrood, met een zwarte tweekoppige adelaar in het hart.