Alle gijzelaars vrij en veilig na urenlange gijzeling in synagoge Texas, dader vermoedelijk gedood

UPDATENa een bijna 12 uur durende gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas zijn alle gijzelaars vrij en veilig. Dat heeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott zaterdagnacht op Twitter bekendgemaakt. ‘Gebeden verhoord. Alle gijzelaars zijn in leven en veilig’, aldus Abbott. De gijzelnemer is bij de reddingsactie gedood, meldt het persbureau Associated Press op basis van een anonieme politiebron. Hij had willen bereiken dat zijn ‘zus’ Aafia zou worden vrijgelaten, die de bijnaam Lady Qaeda heeft. Dat meldden Amerikaanse media. Volgens hen zei de dader dat hij haar broer Muhammad Siddiqui is. Hij zou bewapend geweest zijn.

Abbotts tweet volgde niet lang nadat een luide knal en geluid dat leek op schoten werd gehoord in de synagoge. Details over de reddingsactie zijn niet direct bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of de dader nog in leven is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Pakistaanse wetenschapper Aafia Siddiqui was in 2010 door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 86 jaar cel omdat ze in Afghanistan probeerde Amerikaanse militairen te doden. Haar bijnaam verwijst naar de terreurorganisatie Al Qaeda. Ze zit in een gevangenis niet ver van de gijzelingsactie in Colleyville bij Dallas.

De dader hield urenlang vier personen gegijzeld, onder wie vermoedelijk ook de rabbijn. Na lange telefonische onderhandelingen werd eerder al een van de gijzelaars vrijgelaten. Hij was ongedeerd en zou zo snel mogelijk met zijn familie worden verenigd. Lokale media berichtten eerder dat de man zou zijn vrijgelaten om medische redenen, maar dat bleek niet zo te zijn.

De gijzelingsactie in de synagoge zou zijn begonnen tijdens een dienst die live op internet werd uitgezonden, maar werd afgebroken.

Godslastering

Kijkers hoorden schijnbare onderhandelingen tussen de vermeende gijzelnemer en de politie. De krant Fort Worth Star-Telegram meldde dat er tijdens de livestream soms een boze man te horen was die over religie raasde en sprak. Er was niet te zien wat er in de synagoge gebeurde.

Vlak voor 14.00 uur (lokale tijd) zei de man: ,,Je moet iets doen. Ik wil deze man niet dood zien.” Ook zei hij meerdere malen dat hij niet wilde dat iemand gewond raakte en dat hij gelooft dat hij gaat sterven. Even later viel de verbinding weg. De man noemde herhaaldelijk zijn zus en de islam en gebruikte godslastering.

Volgens politiewoordvoerder Dara Nelson hebben FBI-onderhandelaars contact met de persoon in het gebouw. ,,Er is op dit moment geen bedreiging voor het grote publiek”, voegde hij eraan toe. De politie sloot de toegang tot de wegen rond de synagoge af en vraagt ​​mensen de omgeving te mijden.

Zus

Barry Klompus (63), lid van de synagoge, volgde de livestream. ,,Het was verschrikkelijk om te luisteren en te zien.” Hoewel hij niet duidelijk kon horen wat de man wilde, denkt Klompus dat de man met zijn zus wilde praten.

Colleyville is een gemeenschap van ongeveer 26.000 mensen, 23 kilometer ten noordoosten van Fort Worth.

Volledig scherm De politie beveiligt het gebied rond de synagoge van Congregation Beth Israel. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP