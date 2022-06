Alle EU-leiders omarmen Oekraïne en Moldavië als kandidaat-leden

De toekenning van het kandidaat-lidmaatschap is vooral van symbolische betekenis om de Oekraïense bevolking en zijn president Volodimir Zelenski toekomstperspectief te bieden nu het land door de Russen in een oorlog is gedwongen. En het is een signaal naar de Russische president Vladimir Poetin.



Het kan nog jaren duren voor Oekraïne daadwerkelijk EU-lid is maar in Brussel wordt gesproken over een historische dag. Volgens premier Mark Rutte is dat wel een zware term en dekt ‘een belangrijke dag’ ook wel de lading.



,,Dit is een moment van grote voldoening, er is geen beter teken van hoop voor de bevolkingen van Oekraïne en Moldavië. Ik verwacht dat iedereen zo snel mogelijk hervormingen doorvoert”, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. ,,Dit maakt de betrokken landen sterker tegenover Russische agressie en het maakt Europa sterker omdat het één is in het zicht van externe dreigingen.”



De Franse premier Macron vult aan: ,,Europa is snel, eensgezind en coherent opgetreden, sinds de eerste dag van de oorlog. We hebben Oekraïne militair en humanitair gesteund en nu ook politiek.”