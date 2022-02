Ali Sahraoui groef Rayan (5) urenlang met zijn blote handen uit

Video Marokkaan­se Rayan (5) zit vast in put op 32 meter diepte: ‘Ze zijn bang dat de boel instort’

Een arme familie uit de bergen in het noordoosten van Marokko vreest voor het leven van hun zoontje Rayan, die al ruim 48 uur vastzit in een put. Inmiddels beheerst de reddingsactie die in gang is gezet het nieuws in Marokko. ,,Dit doet iets met het land, iedereen heeft het over Rayan.”

4 februari