Algerije verbiedt boerka op het werk

Schotse Jenny (38) fietst in 125 dagen wereld rond

18 oktober De Schotse Jenny Graham (38) is als eerste vrouw alleen de wereld rondgefietst in 125 dagen met medeneming van al haar bagage. Ze arriveerde vanavond in Berlijn bij de Brandenburger Tor, waar ze op 16 juni in oostelijke richting was vertrokken. Met haar prestatie verdiende ze een plek in het Guinness Book. Het oude record stond op 144 dagen.