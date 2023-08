Algerije fel tegen militair ingrijpen in Niger, Frankrijk voor

Moeder die baby in Belgische wasserette achterliet aangehou­den en vrijgela­ten na verhoor

De 19-jarige moeder van de baby die vorige week zaterdag werd achtergelaten in een wassalon in Brussel, is vrijdag aangehouden in een snackbar. Vrijdagavond werd de vrouw alweer vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket. De Belgische politie was sinds een week op zoek naar de moeder. ,,Het onderzoek is lopende om de juiste omstandigheden van het voorval te achterhalen”, aldus het parket, dat verder geen commentaar geeft over het dossier.