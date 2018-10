‘Alex Johnson is een lafaard die misbruik maakte van Ivana Smit’

De reactie die Alex en Luna Johnson aan het AD gaven over de dood van Ivana Smit en de verdenking tegen hen heeft de toorn gewekt van Sankara Nair, de advocaat van de familie van Ivana Smit. ,,Alex Johnson is een lafaard die gewoon misbruik heeft gemaakt van een 18-jarig meisje.” Dat zei Nair vanochtend in de rechtszaal in Kuala Lumpur.

De advocaat uitte zijn ongenoegen dat het Amerikaanse echtpaar wel in e-mails aan het AD beweert onschuldig te zijn van betrokkenheid bij de dood van het model, maar niet in Maleisië opdaagt om te getuigen. ,,Hij zegt dat het een ongeluk was en dat ze niet is vermoord, maar dat is aan de rechtbank om te bepalen. Niet aan deze man.’’

De 18-jarige Ivana Smit viel op 7 december vorig jaar van het balkon van het appartement van de Johnsons op de 20ste verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur na een wilde nacht vol seks, drank en drugs. Haar ontklede lichaam werd ’s middags gevonden.

Quote Als Alex Johnson een man is, komt hij uit zichzelf naar Kuala Lumpur om te getuigen Sankara Nair Volgens de advocaat van de familie Smit was de politie juist aardig voor de Johnsons. ,,Luna kon vanuit de politiecel bellen om bewijs op te laten ruimen. Ze hielden ze niet vast in Maleisië. Ze zagen Ivana’s dood niet als moord en lieten ze gaan.’’

,,Er is keer op keer gevraagd of hij wilde komen. Hij weigert. En nu gooit ie vanaf een veilige afstand met stenen. Waarom komt hij niet? Hij toont geen respect voor de rechtbank. De politie kan een opsporingsbevel uitvaardigen om hem hier te krijgen, maar dat gebeurt niet omdat de rechtszaak loopt. Als hij een man is, komt hij uit zichzelf. Nee, hij verstopt zich, verstuurt versleutelde e-mails en zegt: probeer me maar te vinden.’’

De Maleisische advocaat Sankara Nair arriveert bij de rechtbank in Kuala Lumpur. © AFP

Nair veroordeelde het gedrag van de Johnsons in de tijd dat ze nog in Kuala Lumpur woonden. ,,Hij zegt dat Ivana roekeloos was. Maar de Johnsons zijn een getrouwd stel en ze laten de wereld weten dat ze kinky seks met haar hadden. Waarom maak je misbruik van zo’n meisje? Ze was nog maar 18 jaar. Wat is er gebeurd met de huwelijksethiek. Ze hebben zelf een dochter, dan doe je zoiets toch niet? Wat je niet wil dat jou overkomt, doe je ook niet met een ander. Maar Alex Johnson toont geen enkel berouw.’’

Karakter

,,Ik moest dit even kwijt, zodat de rechtbank inzicht krijgt in het verachtelijke karakter van deze man, een man die weigert te getuigen. Er is nog steeds tijd voor de Johnsons om naar Maleisië te komen om te getuigen. Het is een heel veilig land en er is geen risico dat ze gearresteerd worden.’’

Ivana Smit © Familie Smit

De kans dat de Johnsons alsnog komen vertellen wat er is gebeurd tijdens de laatste uren van Ivana Smit lijkt nihil. Ze kondigen in hun laatste e-mail aan dat ze geruime tijd niet van zich zullen laten horen. Waar ze zich bevinden is onduidelijk. Het leek erop dat ze in de Verenigde Staten waren, maar dat lijkt gezien het tijdstip dat de e-mails zijn verzonden onwaarschijnlijk.

Vandaag was de zeventiende dag van de rechtszaak in Kuala Lumpur waar de omstandigheden rond de dood van het fotomodel worden onderzocht. Er zijn officieel nog twee zittingsdagen, maar Nair verwacht dat hij meer tijd nodig heeft voor de verhoren van de laatste getuigen: de baas van de forensisch patholoog en de inspecteur die het onderzoek naar de dood van Ivana Smit leidde.