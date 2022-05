Albanese twee dagen na verkiezingen Australië al beëdigd als premier

Sensatie in Australië: oppositie wint verkiezingen, voor het eerst in tien jaar Labor-regering

Naast Albanese werden in Canberra ook Richard Marles, de nieuwe minister van Werkgelegenheid, Katy Gallagher, de nieuwe minister van Financiën, en Penny Wong, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, beëdigd. Wong, die in Maleisië is geboren maar in Australië opgroeide, wordt de eerste Australische minister van Buitenlandse Zaken die in het buitenland is geboren.