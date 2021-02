Al-Qaeda en Islamitische Staat breiden verder uit in Afrika

Vijf Sahellanden en Frankrijk ontmoeten elkaar morgen voor topoverleg in Tsjaad. De presidenten van de G5 Sahel (Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger en Tsjaad) zijn aanwezig in N’Djamena terwijl de Franse president Emmanuel Macron, net als de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, vanwege vanwege het coronavirus per videoverbinding deelnemen. Vorig jaar werd op eenzelfde overleg besloten nog eens 600 Franse militairen extra te sturen naar de gevaarlijke zone die bekend staat als de ‘drie grenzen’ (Mali, Niger en Burkina). Het totaal aantal Franse troepen steeg daardoor naar 5.100.