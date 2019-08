Al bijna honderd gevallen gemeld van seksueel misbruik bij Belgische Jehova’s getuigen

De meldingen zijn gedaan bij Reclaimed Voices. Ondertussen hebben 90 slachtoffers zich gemeld. De voorzitter van Reclaimed Voices, Pascal Mertens, verwacht dat door de aandacht in de Waalse kranten ook Franstalige slachtoffers zich zullen gaan melden. ,,In Nederland zitten we rond de 300 slachtoffers, we vrezen dat het in België dezelfde richting op gaat. Er zijn ook mensen die zich direct tot het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties van het ministerie van Justitie hebben gewend, maar daarvan hebben wij geen cijfers”, aldus Mertens.