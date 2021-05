Al-Assad wint de verkiezingen en 'Syrië glijdt verder af naar verarming’

En dat terwijl zijn land goeddeels is verwoest door oorlog en Syrië, onder Al-Assad, weinig steun hoeft te verwachten van het Westen.



Bij de laatste verkiezingen, in 2014 had de dictator volgens de officiële resultaten meer dan 88 procent van de stemmen behaald. Nu zal dat ook weer zoiets zijn, verwachten waarnemers. ,,We weten dat dit geen echte verkiezingen zijn (...) veel Syriërs zijn ontheemd en stemmen niet, of ze zitten als vluchteling in het buitenland en stemmen ook niet’’, zei Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Buitenlandse Zaken. ,,Uw mening is waardeloos”, antwoordde Al-Assad die in 2000 aan de macht kwam als opvolger van zijn vader Hafez die daarvoor dertig jaar aan de macht was.

Deze verkiezingen zijn een vorm van bureaucratische legitimiteit, een stukje voor de bühne, zegt de Nederlandse historicus en voormalig topdiplomaat Nikolaos van Dam. Hij schreef in 1979 het standaardwerk ‘De strijd om de macht in Syrië’. ,,De bedoeling was dat er onder auspiciën van de Verenigde Naties eerlijke verkiezingen zouden worden gehouden. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Er gaat dus helemaal niks veranderen. Met of zonder verkiezingen zal het land verder afglijden naar verarming. Maar formeel heeft Al-Assad de legitimiteit dat hij is herkozen. Deze keer waren er twee tegenkandidaten, de vorige verkiezingen was er eentje. De verkiezingen daarvoor was er geen enkele tegenkandidaat. Dus tja.”

'Voor jou, Bashar’

De Syrische staatsmedia toonden niettemin beelden van enthousiaste kiezers. Op de universiteit van Damascus stemden studenten die de bekende pro-Assad-slogans zongen: ‘met onze ziel, met ons bloed, offeren we ons op voor jou, Bashar’.



De verkiezingen zijn een wassen neus, zegt ook Erwin van Veen, Midden-Oostenspecialist en senior conflictonderzoeker bij Instituut Clingendael. ,,Dit maakt heeft niets te maken met het politieke proces dat is vastgelegd in resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad. Daarin wordt opgeroepen tot een politieke transitie in Syrië met het opstellen van een nieuwe grondwet als uitgangspunt.”

Van Veen ziet inmiddels een ‘bevroren conflict’ maar wel met veel factoren die de boel snel weer naar een kookpunt kunnen stuwen. ,,Het is nu kalm en dat zal zo blijven zolang Turkije garanties geeft voor de oppositie in Noord-Idlib en zolang de Amerikanen de Koerden in Noordoost-Syrië blijven steunen. Politiek zit het muurvast, op humanitair niveau is het een catastrofe. Met name in Idlib. Internationaal zoeken de buurlanden, met uitzondering van Turkije, al wat langere tijd toenadering. De buurlanden hebben het meeste last van het conflict en hebben een direct belang bij rust. De Golfstaten willen wel investeren in de wederopbouw. Zij hopen zo de rol van Iran in Syrië op termijn te verkleinen.”

Nikolaos van Dam ziet een aantal Arabische landen voorzichtig weer bij Al-Assad aanschuiven ‘omdat hij aan de macht blijft’. ,,Heel pragmatisch hebben ze liever hem dat dat het nog verder naar de knoppen gaat.” Van Veen ziet de Golfstaten misschien helpen aan de wederopbouw maar dan vooral omdat ze zo hopen de macht van Iran wat in te dammen. De oud-ambassadeur is ook heel somber over die wederopbouw. ,,Dat zullen de Syriërs zelf moeten doen maar met heel weinig geld. En zelfs als je al het geld zou hebben en ook alle bouwmaterialen dan heb je nog niet de handen die het land kunnen opbouwen. Die zijn er niet. In de meest gunstige omstandigheden gaat de wederopbouw van het land tientallen jaren kosten.”

Syna vluchtte uit Syrië naar Nederland: