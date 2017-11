Al 30.000 dollar binnen voor dakloze redder in nood

Kate McClure uit het Amerikaanse Philadelphia stapte uit haar auto en raakte in paniek, toen ze op de drukke snelweg 95 zonder benzine kwam te staan. De dakloze Johnny wierp zich op als redder in de nood en zei haar weer in te stappen en de wagen op slot te doen. De zwerver beende weg en haalde van zijn laatste 20 dollar brandstof voor Kate. Een onzelfzuchtige daad die hem nu zelf uit de goot haalt.