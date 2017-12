Akkoord over voorwaarden Brexit

Brussel en Londen hebben vanmorgen met vier dagen vertraging alsnog een deal gesloten over de voorwaarden van de 'scheiding'. Van Commissievoorzitter Juncker mag het licht op groen voor parallelle gesprekken over een toekomstig partnerschap, een vurige Britse wens. Juncker sprak vanmorgen op een gezamenlijke persconferentie met premier Theresa May van ‘moeilijke onderhandelingen’. ,,Als in elke onderhandeling moesten we naar elkaar luisteren, bewegen, compromissen sluiten. Het was moeilijk voor zowel ons als het Verenigd Koninkrijk.'' Over het laatste hangpunt, de Iers/Noord-Ierse grens, maakte de Commissie bekend dat beide partijen een ‘harde’ grens tussen de twee Ierlanden hebben kunnen vermijden. Volgens Juncker zijn er ook voldoende garanties voor Europese burgers die na de scheiding in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen en voor Britten die in Europa wonen. De onderhandelingen moeten komend najaar volledig worden afgerond, de feitelijke scheiding is eind maart 2019.

De onderhandelingen tussen de Britten en de EU gaan nu een tweede fase in. Er komen, zo zeggen beide partijen, gesprekken over toekomstig partnerschap. De mededeling van de commissie volgt op een nacht van koortsachtige onderhandelingen in Brussel met het doel vanochtend een overeenkomst over de scheidingsvoorwaarden voor het vertrek van de Britten uit de EU te bereiken.

Tijd dringt

Volgens Juncker blijven er nog steeds bergen werk. ,,Dit is niet het definitieve scheidingsakkoord.'' Juncker zei ook nog dat hij altijd ‘triest’ zal blijven over het Britse vertrek, ,,maar we moeten nu verder. Laten we van het Verenigd Koninkrijk een goede vriend en bondgenoot maken.''



De Britse premier May noemt de overeenkomst een 'duidelijke verbetering' op de tekst waar maandag over werd onderhandeld. Het is volgens haar gemaakt met 'de beste bedoelingen voor het hele Verenigd Koninkrijk'.



,,Het was geven en nemen voor beide partijen”, verklaart May, ,,maar we kunnen nu gesprekken openen over handel en veiligheidssamenwerking en over een ambitieus toekomstig partnerschap.'' Van die handelsgesprekken, zei ze, hangen ‘miljoenen banen’ af.