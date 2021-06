Airbnb betaalt miljoenen schade: van bloedresten en kogelgaten ruimen, tot zwijggeld na verkrachting

Airbnb betaalt jaarlijks tientallen miljoenen euro’s schadevergoedingen aan gasten en verhuurders. Het geld is bedoeld om woningen te herstellen, waaronder zelfs het wegwerken van bloedsporen, kogelgaten en menselijke resten. Maar ook om te schikken met slachtoffers van seksueel geweld, of om een soa-test te betalen. Zo kreeg een verkrachte Australische toeriste bijna 6 miljoen ‘zwijggeld’, blijkt uit onderzoek van persbureau Bloomberg. ‘Ze schieten met een geldkanon.’

Het persbureau baseert zich op een geheim intern document. Daarin staat dat Airbnb de afgelopen jaren gemiddeld 50 miljoen dollar (41 miljoen euro) aan schikkingen en schadereparaties betaalde.

De populaire online marktplaats voor vakantiewoningen heeft een vertrouwens- en veiligheidsteam om dit soort zaken af te handelen. Uit gesprekken met (oud-)leden blijkt dat Airbnb veel geld besteedt om gasten en verhuurders met traumatische ervaringen te begeleiden.

Die steun gaat verder dan het bieden van een alternatieve accommodatie en vluchten, schrijft Bloomberg. Airbnb betaalde zelfs voor wereldreizen en hondentherapie, maar ook voor soa-testen en psychische begeleiding na seksueel geweld. Volgens een medewerker schiet het bedrijf met een ‘geldkanon’ als de reputatie op het spel staat.

Verkracht

Zo blijkt uit onderzoek van Bloomberg dat Airbnb een miljoenenschikking trof met een Australische vrouw die in 2015 verkracht werd in een appartement dat ze via de site had gehuurd.

Volledig scherm © Shutterstock

De 29-jarige vrouw huurde met enkele vriendinnen een appartement bij Times Square in New York. Tijdens de viering van Oud en Nieuw op het populaire plein, ging ze eerder terug naar het appartement. Daar werd ze door een man onder bedreiging van een mes verkracht. De dader werd kort daarna gepakt, met een reservesleutel van het appartement.

Hoe de man aan de sleutel kwam, blijft onduidelijk. Het slachtoffer verklaarde dat ze zelf de sleutel in een winkeltje moesten halen, zonder dat ze zich hoefde te identificeren.

Crisisteam

Bloomberg ontdekte dat Airbnb een speciaal crisisteam, dat alleen bij ‘een ramp’ wordt ingeschakeld. naar het slachtoffer stuurde. De Australische werd naar een hotel overgeplaatst en haar moeder werd direct overgevlogen. Airbnb betaalde alle kosten.

Uiteindelijk trof het Amerikaanse bedrijf een schikking met de vrouw. Uit de overeenkomst die Bloomberg inzag, blijkt dat het slachtoffer 7 miljoen dollar (5,8 miljoen euro) kreeg. Voorwaarde was een spreekverbod en de vrouw zou niet naar de rechter stappen om Airbnb aansprakelijk te stellen.

Volledig scherm © REUTERS

In een mail aan de Britse krant The Guardian ontkent een woordvoerder van Airbnb dat het ‘zwijggeld’ was. ,,In zaken omtrent seksueel geweld kunnen overlevenden vrijuit spreken over hun ervaringen, ongeacht de schikking.’’

Volgens het onderzoek van Bloomberg krijgt Airbnb jaarlijks te maken met duizenden beschuldigingen van seksueel geweld. Veel zaken zijn geschikt om juridische stappen te voorkomen. Toch stapte één slachtoffer van aanranding naar een Amerikaanse rechtbank.

Slechte pr

De advocate van de vrouw, Teresa Li, schikte voor een onbekend bedrag voordat het tot een rechtszaak kwam. ,,Het enige wat Airbnb echt motiveert, is de dreiging van slechte pr of een nachtmerrie in de pers’’, aldus de advocate.

Tegen Bloomberg zegt het bedrijf dat het meeste geld wordt uitgekeerd voor schade aan woningen. Ook dat gaat ver, zeggen werknemers. In bijzondere gevallen worden schoonmaakteams ingehuurd om bloedsporen op te ruimen, kogelgaten in muren te repareren of kosten te dekken als gasten menselijke resten vinden.

Bedragen van meer dan zes cijfers zijn ‘bijzonder zeldzaam’ aldus Airbnb. ,,Mensen zijn van nature onvoorspelbaar’’, zegt Tara Bunch, hoofd operaties. ,,Hoeveel we ook proberen, af en toe gebeuren er echt slechte dingen. We weten allemaal dat je niet alles kunt tegenhouden, maar het gaat erom hoe je reageert. En als het gebeurt, moet je het goedmaken. Dat proberen we elke keer te doen.’’

