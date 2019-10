Ahmad overleefde ternauwernood overtocht in koelwagen: ‘Ik heb hun doodsangst gevoeld’

55 dagen was Ahmad onderweg. De Britse omroep BBC maakte er een indringende documentaire over: Exodus: Our Journey to Europe. Tijdens zijn reis zat hij in trucks, op tankers en in diepvriesopleggers met bevroren kip en vlees. En hij keek de dood in de ogen.



,,Ik heb in 2015 verschillende keren in een gekoelde oplegger gereisd”, getuigde de man gisteren bij Channel 4 News. ,,Een van die keren zaten we er al uren in te wachten toen we in de problemen begonnen te raken. We kregen geen adem meer en het was zó koud en donker. Een kind begon te huilen en raakte bewusteloos. Daarop begonnen we allemaal te janken als kinderen.”



Ze beseften dat ze iets moesten doen. ,,We begonnen op de wanden van de oplegger te slaan en te slaan. Tot de mensensmokkelaar kwam en ons eruit liet. Ik weet wat de 39 slachtoffers van Essex hebben meegemaakt. Ik heb hun doodsangst zelf gevoeld.”