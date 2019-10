Agentendoder Parijs wél geradicaliseerd, grondige evaluatie werkwijze terreurbestrijders

Er komen volgens de Franse premier twee evaluatiemissies. Eentje bij het directoraat Inlichtingen van de Parijse politie, waar de dader van het bloedbad werkte, en de andere bij alle inlichtingendiensten die zich bezighouden met terreurbestrijding in Frankrijk. Het doel: verbetering van de procedures voor het opsporen van mogelijke tekenen van radicalisering van agenten.

,,Voor alle inlichtingendiensten is het detecteren van interne bedreigingen een topprioriteit. Geen enkel signaal van radicalisering kan worden genegeerd of zonder gevolg blijven”, licht de premier toe in een interview dat morgen verschijnt in de wekelijkse zondagkrant Le Journal du Dimanche.

De grondige evaluatie van de werkwijze van de terreurbestrijders volgt op hevige kritiek van de rechtse oppositie en extreem-rechts. Ze eisten beide een parlementaire enquête naar de disfuncties binnen de Franse terreurbestrijders. Sommigen eisten ook het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

Tekenen van radicalisering

Aanleiding voor de commotie was een persconferentie van de Franse terreuraanklager Jean-François Ricard, eerder vandaag. Hij maakte bekend dat de dader van het bloedbad in het hoofdbureau van politie, donderdag, tekenen vertoonde van radicalisering.

,,Hij had contact met salafisten, keurde het goed dat in naam van de islam soms geweld wordt gepleegd, wilde niet langer bepaalde contacten hebben met vrouwen, rechtvaardigde de aanslag in het hoofdkantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015 en hulde zich sinds enkele maanden in traditionele kleding als hij naar de moskee ging’’, zei Ricard.

Franse media melden donderdag op basis van politiebronnen dat Mickaël Harpon zich achttien maanden geleden tot de islam had bekeerd maar dat niets erop wees dat hij geradicaliseerd was.

33 sms'jes

Harpon stuurde donderdag vlak voordat hij toesloeg maar liefst 33 sms’jes met een religieuze inhoud aan zijn vrouw. Daarin gebruikte hij herhaaldelijk de woorden ‘Allahu akbar’. De messen waarmee hij omstreeks 13 uur instak op de vier agenten, waaronder een keukenmes van 33 centimeter en een oestermes, had hij donderdagochtend gekocht.

Na het bloedbad schoot een alerte agent de veertiger dood. De nacht ervoor zou Harpon stemmen hebben gehoord, zo verklaarde zijn vrouw. Haar voorlopige hechtenis werd vandaag met 48 uur verlengd.

Gescreend

De op het Frans-Caribische eiland Martinique geboren Harpon werkte als computertechnicus op het hoofdbureau van politie in Parijs. Meer bepaald op de technische dienst van het directoraat Inlichtingen, gespecialiseerd in onder andere het verzamelen van informatie over jihadistische radicalisering.

Voordat Harpon daar in 2003 aan de slag ging, werd zijn privéleven gescreend. Dit omdat de computertechnicus toegang zou krijgen tot gevoelige informatie waarvan openbaarmaking ‘ernstige gevolgen’ zou hebben voor de nationale veiligheid. ,,Hij voldeed aan alle regels voor het verkrijgen van deze bevoegdheid’’, zo verklaarde de Parijse politiechef Didier Lallement gisteren.

Harpon had volgens hem een blanco strafblad maar was in 2009 wel het onderwerp van een onderzoek naar huiselijk geweld.

Eerbetoon

Dinsdag vindt in het hoofdbureau van politie in Parijs een herdenkingsceremonie plaats voor de vier omgekomen agenten. Daarbij zal ook de Franse president Emmanuel Macron aanwezig zijn, zo liet het Élysée vandaag weten.