Agenten VS beleven 'totale nachtmerrie' bij urenlange schietpartij: drie doden, schutter gepakt

Bij een drie uur durende schietpartij in de Amerikaanse staat Kentucky zijn donderdag drie agenten en een politiehond om het leven gekomen. De schutter, een verdachte van huiselijk geweld, is na ingrijpen van zijn familie aangehouden. De agenten die betrokken raakten bij de wilde schietpartij kwamen volgens de sheriff in een ‘totale nachtmerrie’ terecht. Vier andere agenten raakten nog gewond.

De 49-jarige verdachte Lance Storz opende volgens de politie het vuur nadat agenten hem bij zijn woning in het plaatsje Allen wilden arresteren op verdenking van verkrachting en van huiselijk geweld. Uit het niets kwamen de dienders voor de drempel van de woning in een hevig vuurgevecht terecht waarbij over en weer kogels werden gelost. Eén van de betrokken agenten moest urenlang onder zijn auto schuilen omdat continu kogels langs zijn hoofd vlogen. Hierdoor liep de man een koolstofmonoxide-vergiftiging op.

Volgens de sheriff hadden de agenten ‘geen schijn van kans’ om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen het spervuur aan kogels. De schutter had zijn daad zorgvuldig gepland, klinkt het. ,,Deze verdachte is een pure terrorist. Een terrorist met een missie die zijn plan heel precies uitvoerde.”

Mogelijk levenslang

De beschoten agenten voelden zich door het brute geweld gedwongen om versterking op te roepen. Dit weerhield Storz er niet van om vanuit zijn woning te blijven schieten met verschillende vuurwapens. Een team van onderhandelaars en enkele familieleden werden uiteindelijk opgetrommeld en gingen met de schutter in gesprek. Dit leidde na een vuurgevecht van zo’n drie uur tot zijn overgave en arrestatie. Tijdens de gebeurtenissen verstopten de vrouw en de zoon van de verdachte zich doodsbang in hun slaapkamers. Ze bleven ongedeerd en zijn opgevangen door de autoriteiten.

De 49-jarige Lance Storz hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Hij wordt onder andere verdacht van driedubbele moord en vijfmaal poging tot moord. Eerder deze week zou hij zijn echtgenote en zoontje in hun woning gegijzeld hebben. Ook wordt hij door zijn vrouw beschuldigd van verkrachting. Zelf ontkent hij alle aantijgingen en pleitte hij ‘niet schuldig’ tijdens zijn eerste voorgeleiding. De rechter stelde zijn borgsom vast op tien miljoen dollar (zo’n 9,6 miljoen euro).

‘Zware ochtend’

De verslagenheid in Allen, een klein plaatsje midden in de bergen met slechts 166 inwoners, is nog altijd voelbaar. ‘Dit was een zware ochtend voor ons gemenebest’, schrijft Andy Beshear, gouverneur van de staat Kentucky, in een bericht op sociale media. ‘Floyd County en onze dappere eerstehulpverleners hebben gisteravond een tragisch verlies geleden.’

Bij de schietpartij raakten nog een burger en vier agenten gewond. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis met ernstige verwondingen. Eén van hen is nog in levensgevaar.

