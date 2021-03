'Agent misbruikte arrestatiebevel om verdwenen Sarah (33) in busje te lokken en te ontvoeren’

vermissing londenDe Britse agent die deze week is opgepakt in een geruchtmakende vermissingszaak, maakte mogelijk misbruik van zijn functie om de 33-jarige Sarah Everard te ontvoeren. Volgens Britse media onderzoekt de Londense politie of de 48-jarige agent Wayne C. een arrestatiebevel gebruikte om de vrouw in een busje te lokken en vervolgens mee te nemen. De man zit vast op verdenking van ontvoering en moord. Op zo’n 50 kilometer van zijn huis in Kent zijn menselijke resten gevonden die vermoedelijk van de vermiste vrouw zijn.

De mysterieuze verdwijning van Sarah Everard (33) houdt de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk flink bezig. De Britse premier Boris Johnson is ‘geschokt en diep bedroefd’ dat Everard vermoedelijk door geweld om het leven is gekomen. ,,We moeten snel werken om alle antwoorden op deze gruwelijke misdaad te vinden”, vertelde hij. Priti Patel, minister van Binnenlandse Zaken, voegde daaraan toe: ,,Elke vrouw zou zich veilig moeten voelen om door onze straten te lopen, zonder angst voor intimidatie of geweld.”

Verslagenheid

Bij de Londense politie heerst verslagenheid dat een agent is gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij het drama, stelt Cressida Dick, de hoogste politiebaas van Groot-Britannië. ,,De verdwijning van Sarah onder deze omstandigheden is de nachtmerrie voor iedere familie. Ik spreek namens al mijn collega’s als ik zeg dat we allemaal diep zijn geraakt door dit vreselijke nieuws. Het is ons werk om mensen te beschermen.”

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. ,,Je kunt in dit stadium niet honderd procent zeker zijn”, stelt een politiebron tegen The Sun. ,,Maar tot nu richt het onderzoek zich erop dat Sarah niet wist wie haar aanviel.”

Getrouwde vader

De 48-jarige Wayne C., een getrouwde vader van twee kinderen, zit in de eenheid die verantwoordelijk is voor de bescherming van onder meer overheidsgebouwen, ambassades en residenties van ministers en hoog bezoek. Hij zou op de dag van verdwijning hebben gewerkt bij de Amerikaanse ambassade in Nine Elms, een wijk in het zuidwesten van Londen. ,,Een scenario is dat hij de coronalockdown mogelijk als voorwendsel heeft gebruikt om met het slachtoffer in contact te komen”, aldus de bron. Zijn in Oekraïne geboren vrouw (38), die werkt als laboratoriummanager, is gearresteerd wegens mogelijke medeplichtigheid. Het is niet duidelijk of zij nog vast zit.

Everard verdween op 3 maart spoorloos in het zuiden van Londen. Ze was op dat moment te voet onderweg naar huis. De politie zocht met speurhonden naar de vrouw en bezocht volgens Britse media honderden huizen in de omgeving. Familie en vrienden deelden flyers uit. Familieleden van Sarah tasten in het duister. ,,We weten dat ze een gewapende officier hebben gearresteerd, maar we kennen hem niet. Het heeft ons allemaal echt geschokt. Sarah was verstandig. Ze kende hem niet en ze zou niet vrijwillig in een auto zijn gestapt. Ik wil alles over deze man weten. Hij heeft in godsnaam twee kinderen”, zegt een oom tegen The Sun.

Familieman

De plek waar agenten de menselijke resten vonden, ligt op 50 kilometer van het huis waar C. werd gearresteerd. De aangehouden agent wordt verder ook nog verdacht van openbare zedenschennis. Maar dat de agent tot moord in staat zou zijn, gaat er bij zijn schoonmoeder niet in. ,,Hij kan zoiets niet gedaan hebben. Hij is een geweldige familieman, een geweldige man. Dit klinkt me gewoon te vreemd in de oren”, zegt de vrouw tegen The Telegraph.

Het gevonden lichaam moet nog officieel worden geïdentificeerd. Dat gebeurt mogelijk in de loop van vandaag. Volgens de politie is het uitzonderlijk dat vrouwen in Londen slachtoffer worden van ontvoering. ,,Londenaren moeten weten dat het gelukkig zeldzaam is dat vrouwen op zo’n manier verdwijnen, maar ik begrijp dat hierdoor gevoelens van angst en bezorgdheid kunnen ontstaan. Vooral in het gebied waar Sarah verdween”, aldus politiebaas Cressida Dick.

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © AP