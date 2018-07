Agent maakt IS-dreigbrief maar inkt uit politieprinter verraadt hem

Computer politie

Groot was dan ook de verbazing toen tijdens het onderzoek bleek dat de brief was opgesteld op een computer in het politiecommissariaat van Heist-op-den-Berg zelf. Er was papier van de politie gebruikt en de brief was afgedrukt op een printer in het commissariaat. Volgens het korps is het honderd procent zeker dat Andy V. de dreigbrief in elkaar knutselde. Zijn badge verraadde dat hij die nacht 12 minuten lang in de ruimte zat waar de bewuste computer en printer staan.