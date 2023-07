Agent die Nahel doodschoot, was bang dat tiener zijn collega ‘meesleurde’ met de auto

Italiaanse speleoloog na 36 uur gered uit grot na val op 150 meter diepte

In Noord-Italië is een vrouw gered uit een grot, waar ze op 150 meter diepte gestrand was. Ze was zondag gevallen en gewond geraakt aan haar knie. Zo’n zestig reddingswerkers kwamen volgens Italiaanse media in actie en wisten haar na 36 uur uit de grot te halen.