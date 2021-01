Agent Capitool, die Trump-fan was, gedood met brandblusser

Italiaanse ‘Van Dissel’: ‘Meerdere generaties onder één dak heeft grote rol gespeeld in versprei­ding virus’

7 januari Agostino Miozzo leidt sinds half februari het Comitato Tecnico-Scientifico, het Italiaanse equivalent van het OMT. “Mijn grootste frustratie over het afgelopen jaar is dat we zo weinig wisten over de ziekte en dat we zo slecht voorbereid waren. Niemand was voorbereid, geen enkel land ter wereld.’’