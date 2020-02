Afspreken om te vechten: hooligans Club Brugge en Antwerp massaal op de vuist na wedstrijd

Veel commotie in een rustige woonwijk in Wommelgem. Gisteravond raakten vanuit het niets verschillende voetbalsupporters bij een grootschalige knokpartij betrokken. ,,Er was ons via via ter ore gekomen dat een supportersbus vanuit Brugge onderweg was naar Wommelgem om te komen knokken met supporters uit Antwerpen", zegt politiewoordvoerder Willem Migom. ,,We hielden toevallig een grote korpsactie met helikopter in de buurt, dus we waren zeer snel ter plaatse met grote middelen.”